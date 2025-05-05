Москва, 5 мая, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Пользователи Telegram 5 мая сообщают о проблемах в работе мобильного приложения мессенджера. Соответствующие данные опубликованы на сайте фиксации сбоев Down Detector.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным на 12:00 мск, в минувшие сутки было зафиксировано 2014 жалоб, в том числе в последний час — 399.

В большинстве случаев о неполадках сообщают жители Москвы (37%) и Московской области (12%). 53% оставивших жалобы сообщили о сбое в работе мобильного приложения Telegram, ещё 22% — о сбое оповещений.

Ранее в этот же день пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи («Билайн», «МегаФон» и МТС) массово пожаловались на перебои в работе сервисов. Сообщалось об общем сбое, отсутствии сигнала сотовой связи и проблемах в работе мобильного интернета. Большинство обращений поступило от жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Калужской областей.

Как передавало ИА Регнум, масштабный сбой в работе Telegram ранее был зафиксирован 21 апреля. Он затронул жителей нескольких регионов России, включая Нижегородскую, Самарскую, Тверскую, Ульяновскую области и Татарстан. Пользователи сообщали о сбое в работе мобильного приложения мессенджера и проблемах с доставкой сообщений.

Аналогичный сбой наблюдался 17 апреля. На проблемы в работе сервиса жаловались в том числе жители Крыма, Нижегородской, Челябинской и Московской областей. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что проблемы в работе Telegram были вызваны сбоем в инфраструктуре сервиса.