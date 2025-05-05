Вашингтон, 5 мая, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) намерен предложить меры по полному запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Еврокомиссия намерена в следующем месяце объявить о предложении запретить импорт российского газа, как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Запрет вступит в силу к концу 2027 года», — указано в публикации.

По словам источников агентства, планируемый поэтапный отказ от использования российского природного газа неизбежно окажет влияние на цены и энергетическую безопасность стран Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля агентство Bloomberg также сообщало, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы статьи отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

В 2024 году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ.

Президент России Владимир Путин в свою очередь также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.