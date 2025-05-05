Москва, 5 мая, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Осуждённые по делу о захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году пытались опротестовать приговор, сказано в материалах уголовного дела.

DPA/Фото ИТАР-ТАСС Сухогруз Arctic Sea

Некоторые фигуранты заявляли, что не намеревались завладевать имуществом корабля, другие сослались на незнание термина «пиратство», а также на имеющиеся у них заболевания, передаёт «РИА Новости».

Мосгорсуд ранее признал девять фигурантов данного дела виновными. Руководитель захватчиков, уроженец Латвии Дмитрий Савинс, был приговорён к семи годам колонии строгого режима. В 2011 году некоторые из осуждённых оспорили решение суда.

В частности, несколько фигурантов заявили, что собирались угнать судно, но не завладеть чужим имуществом (кораблём и его грузом), другие — что их задачей было «изолировать членов экипажа», а адвокаты ещё одного осуждённого отметили, что он признался в пиратстве, не понимая значения этого слова, и давал показания нездоровым и в ситуации стресса.

Сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 человек, следовавший из Финляндии в Алжир, исчез в конце июля 2009 года, а в августе был обнаружен вблизи африканского островного государства Кабо-Верде. Корабль был захвачен группой, в которую входили граждане Эстонии, Латвии, России и лица без гражданства. Операцию по освобождению экипажа провели моряки Черноморского флота.

Как передавало ИА Регнум в 2012 году глава координационного бюро внешней разведки Эстонии Эрик-Нийлес Кросс, которого следствие считало организатором захвата Arctic Sea, был объявлен в международный розыск.

В том же году Кросс возглавил федерацию дзюдо Эстонии, а затем стал кандидатом в мэры Таллина от союза правых партий «Отечество — Республика». В 2013 году занимавший тогда пост президента Грузии Михаил Саакашвили вручил Кроссу награду «за поддержку независимости, свободы и евроатлантической интеграции Грузии».