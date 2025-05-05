Москва, 5 мая, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи массово пожаловались на перебои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идет о компаниях «Билайн», «МегаФон» и МТС.

О неполадках в работе «Билайна» сообщили свыше 2,6 тыс. пользователей. Количество жалоб на работу МТС превысило 2,7 тыс., у «МегаФона» — более 900 жалоб.

Все пользователи сообщили об общем сбое. Основные проблемы — отсутствие сигнала сотовой связи и неработающий мобильный интернет.

Большинство обращений поступило от жителей Москвы (в среднем половина от общего количество жалоб), Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Калужской областей.

Как передавало ИА Регнум, в январе специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора зафиксировали сбой на инфраструктуре оператора мобильной связи «МегаФон». Отмечались проблемы со связью в российской части интернета, со сбоями работали сайты, мессенджеры и онлайн-сервисы.

30 марта в работе 11 российских сервисов произошёл технический сбой. Зафиксировали жалобы на неполадки в работе поисковой системы и сервисов «Яндекса», в том числе у пользователей пропал доступ к «Яндекс. Музыке», «Яндекс. Еде» и «Яндекс Пэй». Кроме того, технические сбои произошли на порталах «Аптека. Ру», «ЦИАН», «Юрент», «Магнит», «ДоДо Пицца», «Купер» и «Вкусно — и точка».

Наибольшее число жалоб приходится на пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, а также из Москвы и Московской области. Общее количество жалоб достигло 2,9 тыс.

21 марта двухдневный масштабный сбой произошел в работе провайдера домашнего интернета Lovit. В пресс-службе провайдера сообщили, что компания подверглась масштабной DDoS-атаке.