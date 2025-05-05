Париж, 5 мая, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Российский спортсмен Иван Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции» и установил мировой рекорд, преодолев дистанцию в 1047,5 км. Соревнование по бегу и спортивной ходьбе завершилось 4 мая в природном парке Ардешуа в коммуне Валлон-Пон-д’Арк.

Telegram/Минспорт России

37-летний атлет пробежал 926 кругов по маршруту, представляющему собой примерно километровую петлю, и финишировал с российским флагом. Россиянка Ирина Масанова заняла второе место среди женщин (832,5 км), уступив победу бегунье из США Меган Экерт (970,5 км).

По словам министра спорта России Михаила Дегтярёва, Заборский продемонстрировал грамотную тактику и высокий уровень подготовки. Все дни он был лидером гонки и проходил дистанцию со стабильной скоростью, не позволяя соперникам сократить отрыв.

«Победа Ивана — важный результат для российской легкой атлетики. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

Министр отметил, что эта шестисуточная гонка входит в число самых престижных европейских соревнований на выносливость. Участникам приходится бежать по кольцевому маршруту в условиях температурных перепадов и чередования дня и ночи, прерываясь на короткий сон, поэтому они должны обладать не только выдающейся физической формой, но и психологической устойчивостью.

Марафон «6 дней Франции» впервые провели в 2006 году в Антибе. Каждый год в нем участвуют больше 140 атлетов со всего мира.

Иван Заборский участвует в ультрамарафонах больше десяти лет. В октябре 2024 года в Волгограде он стал российским рекордсменом по суточному бегу.

В апреле, как сообщало ИА Регнум, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин пробежал ультрамарафон по Сахаре протяженностью 252 км и финишировал 118-м, преодолев маршрут за 33 ч 47 мин 10 с. Победу одержал марроканец Рашид Эль‑Морабити, который пробежал то же расстояние за 20 ч 55 мин 47 с. Помимо Смертина, в забеге участвовали около 950 человек, в том числе еще 11 россиян.