* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 мая, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подала заявку на закрытие последнего ИП, которое у исполнительницы оставалось в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артем Геодакян/ТАСС

«Певица подала заявку на ликвидацию бизнеса», ― говорится в сообщении канала.

Уточняется, что до последнего времени за Гырдымовой числилось ИП с деятельностью в области искусств — для оформления концертов и контрактов. При этом в прошлом году артистка зарегистрировала аналогичную компанию в Литве, указав зарубежную фирму как организатора своего концертного тура.

Закрыв ИП, певица окончательно «оборвет все связи» с Россией, отметил канал.

Как передавало ИА Регнум, Минюст РФ включил Гырдымову в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. После начала специальной военной операции певица покинула Россию и переехала в Литву, позднее она сделала ряд острых антироссийских заявлений.

В 2023 году российские власти несколько раз штрафовали её за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Так, в августе 2023 года Гырдымова была оштрафована на 30 тыс. рублей.

В июне 2024 года прокуратура Москвы предупредила, что Монеточке грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ведомство направило материалы для проверки в Следственный комитет РФ.

В октябре 2024 года Министерство внутренних дел России объявило исполнительницу в розыск по статье УК РФ, какой именно, не уточнялось. Предположительно, решение связано с уголовным делом о неисполнении Монеточкой обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

В декабре прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» (компания, признанная в России иноагентом), связанную с музыкантом Андреем Макаревичем и философом, автор методички по «бархатным революциям» Рубеном Апресяном (оба признаны в России иностранными агентами), который являлся генеральный директором компании. Фирма располагалась в квартире Апресяна в Бибирево.