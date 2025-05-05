Вашингтон, 5 мая, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск высмеял британский военно-морской флот, сравнив его показатели выпуска кораблей с российскими. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Зарембо Игорь/ТАСС

Один из пользователей соцсети, сославшись на данные американского журнала Responsible Statecraft, указал в своей публикации, что с 2011 года ВМФ России пополнился 27 подводными лодками, шестью большими фрегатами, девятью корветами и 16 ракетными катерами. При этом за тот же временной промежуток Великобритания спустила на воду лишь четыре новых судна, включая один авианосец.

«Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — прокомментировал Маск.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске заявил, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы, которой страна является на протяжении нескольких веков. Президент добавил, что будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей, будут улучшаться их характеристики, чтобы они отвечали требованиям сегодняшнего дня.