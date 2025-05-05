Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 мая, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Более 2 тыс. зрителей посетили концерты в честь 80-летия Победы, которые прошли в трех городах Бразилии — Сан-Карлосе, Рибейран-Прету и Рио-де-Жанейро. Программа, направленная на сохранение исторической памяти, включала произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет, сообщили ИА Регнум в пресс-службе Общественной палаты (ОП) России.

Петр Лундстрем

Мероприятия организовала ОП РФ при участии музыканта Петра Лундстрема и тенора Михаила Нора в сотрудничестве с Филармоническим оркестром Университета Сан-Паулу, которым руководит маэстро Рубенс Рикьярди, и виолончелистом Андре Микелетти. На всех концертах зрители стоя приветствовали российских музыкантов, а после выступлений, не желая их отпускать, требовали выхода на бис.

«Все выступления прошли в невероятной атмосфере. На концертах были и русские, и бразильские зрители, которые в едином порыве слушали музыку, связывающую поколения, страны и напоминающую о важности анализировать ошибки прошлого», — отметил Лундстрем.

Тенор Михаил Нор добавил, что был по-настоящему счастлив выступать перед такой теплой и отзывчивой публикой. Ощущалось, как музыка объединяет людей, несмотря на расстояния и культурные различия, поделился он.

По словам маэстро Рикьярди, выступления перед огромной публикой произвели фурор, а проект, объединивший российских и бразильских артистов, стал настоящим мостом между культурами.

Член ОП РФ Никита Анисимов назвал концерты в Бразилии к юбилею Победы позитивным примером общественной дипломатии. Он пояснил, что ОП на протяжении двух лет выстраивает сотрудничество с лидерами общественного мнения Латинской Америки.

«Наши мероприятия позволили бразильскому зрителю лучше понять Россию, услышать музыку и песни военных лет в живом исполнении, почувствовать атмосферу подвига советского народа и пообщаться с нашими музыкантами», — заявил Анисимов.

К юбилею Победы в России организовали множество других мероприятий, в том числе связанных с музыкой. Так, со 2 мая на всех музыкальных платформах доступен для прослушивания сборник песен «Музыка Победы». В него вошли легендарные композиции в современном исполнении: «Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и многие другие. В записи сборника приняли участие Пелагея, группа Uma2rman, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев и SHAMAN (Ярослав Дронов).

Президент России Владимир Путин еще в июле 2023 года подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы. Глава государства поручил не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.