Анталья, Турция, 5 мая, 2025, 11:24 — ИА Регнум. В турецкой Анталье по российскому запросу задержан экс-управляющий ингушским филиалом Социального фонда России Ислам Сейнароев, который обвиняется российскими правоохранителями в хищении 2 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Пресс-служба правительства Республики Ингушетия Ислам Сейнароев

«По российскому запросу в Анталье задержан бывший управляющий ингушским филиалом Социального фонда России Ислам Сейнароев. Следственный департамент МВД считает его одним из организаторов миллиардных хищений из Социального фонда вместе с бывшим директором управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомед-Баширом Калиматовым», — указано в публикации.

По данным телеканала, Сейнароев чувствовал себя в полной безопасности на территории Турции. Там он приобрел несколько вилл, которые сдавал в аренду, а также занимался оптовыми поставками клубники и бананов. Уточняется, что при задержании экс-чиновник не оказывал какого-либо сопротивления. В настоящее время его готовят к экстрадиции в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что из Индонезии депортируют обвиняемого в хищении и легализации 318 млн рублей гражданина РФ Алексея Федорова. По данным следствия, с мая 2011 по декабрь 2019 года он под видом оплаты работ, включая благоустройство территорий СНП «Северная Жемчужина», похитил свыше 318 млн рублей.

Скрывавшийся от уголовного преследования Фёдоров был объявлен в международный розыск. В апреле 2024 года его задержали в Индонезии за нарушение миграционного законодательства. Благодаря сотрудничеству Генпрокуратуры РФ с индонезийскими властями и Интерполом было принято решение о депортации обвиняемого.