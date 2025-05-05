Москва, 5 мая, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Проекты «ФосАгро» по цифровой трансформации и импортозамещению отмечены наградами престижных отраслевых конкурсов. Так, использование технологий искусственного интеллекта принесло компании победу в конкурсе «Горная индустрия 4.0», а внедрение современной телефонии — второе место в конкурсе «Импортонезависимость в телекоммуникациях».

Петр Ковалев/ТАСС

Эффективность проекта «Предиктивная аналитика», разработанного IT-командой «ФосАгро», оценили и другие представители отрасли, а также эксперты международного конкурса «Горная индустрия 4.0», итоги которого подвели на площадке выставки MiningWorld Russia в Москве. Он занял первое место в номинации «Решение на основе ИИ для горного производства».

На апатит-нефелиновых обогатительных фабриках Кировского филиала АО «Апатит» (входит в «ФосАгро») реализуется проект «Предиктивная аналитика», разработанный IT-командой компании. В рамках него более 130 математических моделей анализируют работу больших шаровых мельниц по тысячам различных параметров, заранее предсказывая возможные неполадки еще до их возникновения.

Высокой награды удостоена работа по модернизации телефонной сети АО «Апатит». Аппаратно-программный комплекс АТС «Протей» развернут на 19 производственных объектах компании с совокупной емкостью станций, превышающей 17 тысяч абонентов. Использованное российское оборудование обладает запасом производительности, достаточным для эксплуатации решения без изменений архитектуры в течение десяти лет. Это первый проект подобного масштаба, реализованный на крупном предприятии химической отрасли. Он занял второе место в отраслевом конкурсе «Импортонезависимость в телекоммуникациях», который завершился в Москве в рамках выставки «Связь-2025». Эксперты отметили высокий уровень применяемых технологических решений, а также большой потенциал для тиражирования наработок «ФосАгро» на другие отрасли промышленности.

«Сегодня очевидно, что технологии машинного обучения, компьютерного зрения, генеративный искусственный интеллект открывают широкие перспективы для повышения эффективности бизнес-процессов. С каждым днем мы находим все новые возможности их применения на самых разных переделах. При этом принципиально важно, что проекты цифровой трансформации «ФосАгро» реализуются преимущественно с использованием компонентной и программной базы отечественного производства, а также с открытым кодом, что способствует повышению цифрового суверенитета и технологического лидерства всей российской экономики», — сообщил заместитель генерального директора АО «Апатит» по информационным технологиям Денис Новиков.