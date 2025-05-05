Магас, 5 мая, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко встал с инвалидной коляски после недавно перенесенной операции на позвоночнике. Об этом сообщил ТАСС представитель спортсмена.

Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Емельяненко

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», — говорится в сообщении.

В настоящее время ветеран ММА продолжает реабилитацию в Ингушетии.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Емельяненко сообщил, что у него отнялись ноги и требуется операция. По словам бойца, у него разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. Врачи сообщили ему, что после операции реабилитация займет около десяти месяцев. В течение этого времени он не сможет тренироваться и выступать.

Крайний бой Емельяненко провел со стендап-комиком Алексеем Гончаровым в декабре 2024 года в Ингушетии. В ходе поединка он нокаутировал Гончарова за 36 секунд, несмотря на то, что перед этим 43-летний Емельяненко почти два года не участвовал в турнирах.