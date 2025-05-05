Москва, 5 мая, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Появилось видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших sim-боксами телефонных мошенников. Кадры опубликовал Следственный комитет России.

СК России

На кадрах видно, что задержания подозреваемых происходили в нескольких местах. Некоторых задержали возле реки, других — дома. Есть видео допроса задержанных. Один из подозреваемых сообщил, что знал о том, что оборудование использовалось мошенниками.

Также на кадрах представлено изъятое в результате обыска оборудование. По информации СК, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли мобильные телефоны, 23 sim-бокса, более тысячи sim-карт, денежные средства, а также электронные носители информации.

Как передавало ИА Регнум, в России пресекли деятельность преступного сообщества, которое посредством SIM-боксов обеспечивало телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей стране. Сотрудники ФСБ России и УФСБ по Владимирской области задержали десять членов преступного сообщества.

По данным следствия, злоумышленники с сентября 2024 по март 2025 года действовали на территории Москвы, Московской и Владимирской областей. Они обеспечивали работу SIM-боксов, которые позволяют использовать одновременно большое количество sim-карт. С их помощью мошенники с целью хищения средств граждан совершали массовые обзвоны в различных регионах России, в том числе из-за рубежа. Кроме того, через них также рассылались ложные сообщения о минировании зданий.

Установлено, что преступное сообщество создал гражданин РФ 1993 года рождения, находясь за пределами России. Его объявили в международный розыск.