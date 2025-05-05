Москва, 5 мая, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Квартира в доме на юго-западе Москвы, где произошел взрыв газа и пожар, по предварительным данным, сдавалась в аренду. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило «РИА Новости».

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Арендатора на момент происшествия в квартире не было», — уточнил собеседник агентства.

По данным журналистов, взрыв прогремел в однокомнатной квартире, которая принадлежит 40-летней москвичке. Она сдавала жилье 39-летней женщине.

Как передавало ИА Регнум, пожар в доме на улице Генерала Тюленева в Москве вспыхнул на девятом этаже 4 мая. Вскоре возгорание полностью ликвидировали. К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовили пункты временного размещения.

По данным МЧС, погибли два человека. Кроме того, пострадали пять человек, включая двух детей. Пострадавших госпитализировали в четыре профильных стационара Москвы. По данным департамента здравоохранения столицы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет.

СК возбудил уголовное дело. Для установления причин пожара назначена экспертиза.