Санкт-Петербург, 5 мая, 2025, 10:41 — ИА Регнум. В России необходимо повысить минимальный возраст для управления автомобилями каршеринга с 18 до 20 лет. С таким призывом обратился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров к министру транспорта России Роману Старовойту.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Ни для кого не секрет, что каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах общего пользования: именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных манёвров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность повышения минимального возрастного порога допуска к управлению прокатным автомобилем с 18 до 20 лет, а также установления минимального порога наличия опыта вождения не менее двух лет», — пояснил свою инициативу Ветров в беседе с RT.

Он также предложил внедрить единую раскраску всех автомобилей каршеринга для их сигнального обозначения для других участников движения.

По словам депутата, невысокая цена проката авто и простота использования делают сервисы каршеринга популярными среди молодежи. При этом Ветров подчеркнул, что, как правило, у молодых людей нет собственного автомобиля, а также отсутствует необходимый опыт вождения.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Москве сотрудники Росгвардии задержали четырёх подростков, устроивших во дворе гонку на машине каршеринга. В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что один из молодых людей смог получить доступ к аккаунту своего отца, чтобы арендовать автомобиль, после чего подростки открыли машину. Дети устроили гонки по району и пытались скрыться от силовиков, но всё равно были задержаны. Остановить их помогли случайные водители, которые перекрыли выезд.