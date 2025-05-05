Конотоп, Украина, 5 мая, 2025, 10:19 — ИА Регнум. В городе Конотопе, расположенном на территории Сумской области, уничтожен объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ/ТАСС

«Уничтожен объект инфраструктуры нашего города», — указал он в публикации.

Глава города также уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая в Минобороны РФ сообщали об ударах ВС РФ по украинским объектам инфраструктуры. В результате были поражены склады боеприпасов, пункты управления безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами, а также завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ.

В течение 1 мая российские войска также нанесли семь ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Также были поражены военные аэродромы, арсеналы, места размещения систем РЭБ и площадки по производству ударных беспилотников.