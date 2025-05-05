Штат Пенсильвания, США, 5 мая, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Американский актер Чарли Скелайс, снявшийся в сериалах «Прослушка» и «Клан Сопрано», умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Anne Marie Scalies Джеймс Гандольфини и Чарли Скелайс (слева направо)

«Скелайс умер 1 мая в доме престарелых в Финиксвилле, штат Пенсильвания, после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера», — отметил журнал со ссылкой на дочь актера Энн Мари.

У Чарли Скелайса осталась жена Анджелина, с которой он прожил 62 года, пятеро детей и четыре внука.

«Его любимой аудиторией всегда были те, кто сидел за обеденным столом», — указано в некрологе.

Чарльз Джозеф Скелайс — младший родился 19 июля 1940 года в Филадельфии. Его отец держал бильярдную, где Чарли в детстве развлекал посетителей шутками и пародиями. В старших классах и в колледже юный актер и его друг разыгрывали стендап-комедию. После окончания колледжа Скелайс работал в производственной компании, а затем основал собственную консалтинговую фирму. В 1990-х годах актер вернулся на сцену в постановках любительских и ресторанных театров, а с 1995 года начал сниматься в фильмах и сериалах.

В сериале «Прослушка» Скелайс сыграл портового рабочего и профсоюзного деятеля Томаса Пакузу, а в «Клане Сопрано» — школьного тренера по футболу Молинаро. Другие проекты с его участием: «Убийство: жизнь на улице», Либерти-Хайтс», «Девушка из Джерси», «Закон и порядок», «Без следа».