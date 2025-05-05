Москва, 5 мая, 2025, 09:57 — ИА Регнум. В России пресекли деятельность преступного сообщества, которое посредством SIM-боксов обеспечивало телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей стране. Об этом 5 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Она уточнила, что сотрудники ФСБ России и УФСБ по Владимирской области задержали десять членов преступного сообщества. По данным следствия, злоумышленники с сентября 2024 по март 2025 года действовали на территории Москвы, Московской и Владимирской областей. Они обеспечивали работу SIM-боксов, которые позволяют использовать одновременно большое количество sim-карт. С их помощью мошенники с целью хищения средств граждан совершали массовые обзвоны в различных регионах России, в том числе из-за рубежа. Кроме того, через них также рассылались ложные сообщения о минировании зданий.

В ходе обысков, проведенных в разных регионах страны, сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи sim-карт, денежные средства, а также электронные носители информации.

Установлено, что преступное сообщество создал гражданин РФ 1993 года рождения, находясь за пределами России. Его объявили в международный розыск.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963144" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ с СК задержали в Москве, Московской и Владимирской областях 10 членов преступной группы

«По имеющейся информации, мужчина находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Задержанных членов ОПГ обвинили в создании и участие в преступном сообществе, пособничестве заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Кроме того, их проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля полицейские и сотрудники ФСБ задержали 15 человек, которые с помощью технологии подмены номеров помогали телефонным мошенникам обманывать российских граждан. Обыски и задержания прошли одновременно в нескольких регионах: в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае. Правоохранители изъяли оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, документы и другие предметы, важные для следствия.

В марте соучастников украинских телефонных мошенников задержали в Татарстане, благодаря чему удалось пресечь деятельность сети узлов связи. Злоумышленники из-за границы звонили россиянам, предлагали продлить договор с оператором мобильной связи и таким образом получали код доступа для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». После этого аферисты оформляли на граждан кредиты, а для возврата средств просили перевести деньги на якобы безопасные счета.