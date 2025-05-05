Москва, 5 мая, 2025, 09:50 — ИА Регнум. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал проверить законность выдачи жилья иностранным гражданам за счет государства. Письмо с соответствующей просьбой политик направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации», ― процитировал ТАСС текст обращения.

Миронов указал на участившиеся в российских регионах случаи, когда «новые граждане» получают жилье за счет бюджета, при этом коренные жители десятилетиями не могут улучшить жилищные условия. По его словам, эта практика распространилась по всей стране.

Лидер партии отметил, что система непрозрачна, ведь списки получателей субсидий скрыты от общественности. По мнению Миронова, механизм выделения сертификатов на жилье не отработан, а в этой сфере распространятся коррупционные схемы.

Как передавало ИА Регнум, власти Московской области после скандала с возможно незаконной выдачей сертификата на жильё семье из Таджикистана намерены изменить правила выделения жилищных сертификатов. Как сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на источники, согласно новым правилам, на получение жилья могут претендовать семьи с семью и более детьми, непрерывно проживающие на территории региона не менее десяти лет. Ранее этой срок составлял пять лет. Кроме того, ключевым фактором станет место рождения родителей — хотя бы один из них должен быть уроженцем Подмосковья.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 20 января затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту возможного незаконного предоставления жилищного сертификата семье из Таджикистана в подмосковных Мытищах. Решение о выдаче единовременной социальной выплаты для приобретения жилья многодетной семье приезжих власти приняли в январе текущего года, несмотря на очередь из местных жителей, претендующих на улучшение жилищных условий. Это вызвало несогласие со стороны общественности.

Фигурантом по этому уголовному делу проходит жительница Мытищ, которую обвинили в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей. Женщину задержали 24 января. Установлено, что подозреваемая предоставила в местную администрацию ложные сведения о доходах своего мужа, намеренно занизив их в несколько раз. Также, согласно представленной ею выписке из домовой книги, в доме проживают 13 человек, в том числе брат женщины с двумя несовершеннолетними детьми. Однако выяснилось, что они живут в Таджикистане.

Ещё один похожий случай произошёл в Долгопрудном Московской области. По информации источника ИА Регнум, в апреле прошлого года злоумышленники изготовили документы с недостоверными сведениями о доходах семьи 31-летней Шахнозы М., на основании которых администрация городского округа признала семью из четырёх человек малоимущей и включила в программу на получение жилья. В январе текущего года было выдано свидетельство на получение соцвыплаты на сумму почти 4 млн рублей на приобретение или строительство жилья в Подмосковье. Деньгами завладели неустановленные лица, подделавшие документы, причинив ущерб в особо крупном размере правительству Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

На фоне череды случаев, когда сертификаты на улучшение жилищных условий доставались приезжим, а не коренным жителям, в Госдуме предложили ввести требования к ним о проживании не менее десяти лет в России перед возможным получением государственного жилищного сертификата. Также планируется, что претендовать на субсидию новые граждане смогут только при отсутствии второго гражданства и недвижимости в родной стране. С такой инициативой к вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину обратился вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.