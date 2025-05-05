Тюмень, 5 мая, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

РУФСБ России по Тюменской области

По данным ведомства, российский гражданин намеревался подорвать железнодорожное полотно на участке Свердловской железной дороги. Предполагалось, что он установит там самодельное взрывное устройство.

Отмечено также, что подозреваемый является сторонником запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. Он действовал по указке куратора с Украины, с которым общался в мессенджере Telegram.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало о других предотвращенных терактах и покушениях. Так, 30 апреля сотрудники ФСБ задержали троих агентов украинских спецслужб, которые готовили покушение на участника специальной военной операции. В ходе подготовки к преступлению они случайно произвели взрыв в Ханты-Мансийске. В результате две квартиры многоэтажного жилого дома оказались разрушены, пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадали и готовившие теракт. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушению на убийство и умышленном повреждении имущества. Все они заключены под стражу.

В Дагестане задержали женщину, которая готовила подрыв здания правоохранительных органов в Хасавюрте 9 мая. На допросе задержанная рассказала, что познакомилась в интернете с человеком по имени Абдулла, который просил ее фотографировать здания организаций, а затем поручил приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства. Следствие установило, что подозреваемая действовала, исходя из неприязни к российской власти. По решению суда ее поместили под стражу.