Бухарест, 5 мая, 2025, 09:16 — ИА Регнум. В первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Vadim Ghirda/AP/TASS Джордже Симион

По итогам подсчета 100% бюллетеней с участков политик заручился поддержкой 40,96% избирателей.

На втором месте — мэр Бухареста Никушор Дан. Он набрал 20,99% голосов. Следом идет представитель правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07% голосов. Явка избирателей составила 53,21%.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если голосов меньше 50%, то через две недели назначается второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

Как передавало ИА Регнум, на пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов, включая Симиона, Дана, Антонеску, лидера USR Елену Ласкони, экс-премьера Виктора Понту, лидера консерваторов Кристиана Терхеша.

Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов, уступив Дану. Он отметил, что был рад вернуться в политику, поблагодарил избирателей и три партии коалиции за поддержку. Также Антонеску добавил, что не знает планов коалиции на второй тур, так как не является её частью, а решение о поддержке кандидатов остаётся за ней.

Симион ранее заявил о победе, подчеркнув, что его цель — вернуть Румынии конституционный порядок и восстановить права народа, а не захватить власть.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94% голосов. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

Центральное избирательное бюро 9 марта объявило об отказе в регистрации Джорджеску и двум другим независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, что повлекло за собой столкновения с полицией. Джорджеску заявил, что отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом по демократии, это говорит о нахождении Румынии под тиранией.

Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.