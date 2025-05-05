Вашингтон, 5 мая, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Стали известны все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Они определились после победы «Виннипег Джетс» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ).

Nick Wass/AP/TASS

Так, в четвертьфинале встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», «Даллас Старз» с «Виннипег Джетс».

Первые матчи второго раунда плей-офф пройдут 6 мая.

Первый раунд плей-офф НХЛ завершился в ночь на 5 мая. В седьмом матче «Виннипег» встречался с «Сент-Луисом». Матч завершился со счетом 4:3.

Как передавало ИА Регнум, победителем регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского кубка в сезоне-2024/25 впервые в истории стал канадский клуб «Виннипег Джетс». «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице.

16 апреля на сайте НХЛ назвали все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/25. В первом раунде плей-офф Западной конференции пары выглядели так: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

На Востоке в первом раунде на льду встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в случае победы хотел бы привезти Кубок Стэнли в Россию. Он добавил, что в 2018 году, после того как «Вашингтон» в первый раз выиграл Кубок Стэнли, был большой ажиотаж, когда трофей привезли в Россию.