Москва, 5 мая, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Российские военные, применив беспилотники «Герань-2», нанесли удары по складам с боеприпасами и пункту временной дислокации украинских сил в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что БПЛА поразили склады с боеприпасами и ремонтную мастерскую подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах видны взрывы после удара «Геранями».

Ранее, 4 мая, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступать на краснолиманском направлении, при этом для украинских сил ситуация ухудшается. Он отметил, что располагает сведениями о горячих боях в населенном пункте Богатырь. Бои в Часовом Яре продолжаются, ВСУ пока оказывают сопротивление, добавил глава республики.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 апреля доложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о сложной ситуации на многих участках фронта. Он отметил, что наиболее интенсивные бои идут на красноармейском, краснолиманском и краматорском направлениях. Только к середине одного дня, добавил Сырский, российские военные 70 раз штурмовали украинские позиции.