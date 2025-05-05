Москва, 5 мая, 2025, 08:41 — ИА Регнум. В России началась вторая подряд трехдневная рабочая неделя. Выходные дни приурочены к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Как следует из утверждённого правительством РФ производственного календаря, россияне будут трудиться с 5 по 7 мая. Последний рабочий день не будет сокращенным, так как он не предшествует празднику.

Выходные продлятся с 8 по 11 мая включительно. Такой график сложился из-за переноса воскресенья, 23 февраля, на 8 мая. 9 мая — День Победы, 10 и 11 мая будут выходными днями.

Всего в мае будет 18 рабочих дней.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая неделя у россиян также была трехдневной. 30 апреля был укороченный рабочий день перед праздником 1 мая. 2 мая ― перенесённый выходной, 3 и 4 мая выпали на выходные дни.

Согласно производственному календарю, в мае 2025 года россияне будут 18 дней работать и 13 дней отдыхать. Эксперты советуют уходить в отпуск в месяцы, в которых больше рабочих дней. В таком случае размер отпускных будет выше.

В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2025 году граждане также будут работать на один час меньше 11 июня (накануне 12 июня — Дня России).

В этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз, с 27 октября по 1 ноября включительно, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким.