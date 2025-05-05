Москва, 5 мая, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Аэропорт Надым в Ямало-Ненецком автономном округе приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения введены в 08:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, с 02:38 до 04:00 мск ограничения на полеты действовали в московском аэропорту Домодедово. Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении над Подольском средствами ПВО четырех украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Он отмечал, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Кроме того, Росавиация временно ограничивала работу аэропортов Талаги и Васьково в Архангельской области, они не принимали и не отправляли рейсы с 20:20 до 23:30 мск 4 мая. В 22:25 мск ведомство проинформировало, что работу приостановила воздушная гавань Апатиты в Мурманской области, ограничение было отменено в полночь 5 мая.