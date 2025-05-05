Москва, 5 мая, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Собственники дачных участков могут потерять права на недвижимость из-за нарушений, которые часто остаются незамеченными. Об этом сообщил юрист Давид Адамс.

Владимир Песня/РИА Новости

Одним из основных поводов для проверок со стороны контрольных органов может стать запущенность территории, когда больше половины участка покрыто сорной травой выше метра, а постройки выглядят заброшенными ― провалилась крыша, отсутствуют окна, долго не проводился ремонт. Даже капитальный дом не защитит, если он выглядит как руины, указал юрист.

«Такое строение рассматривается как свидетельство того, что участок не используется. При этом отсутствие регистрации построенного дома в течение пяти лет также считается признаком нарушения», — процитировала Lenta.ru Адамса.

Неоплата членских взносов в СНТ, а также счетов за воду и электричество также грозит потерей прав на участок.

«Задолженность превращается в основание для принудительных мер»,― указал эксперт.

Адамс посоветовал регулярно ухаживать за участком, своевременно регистрировать объекты и совершать платежи.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта в России начали действовать новые правила освоения земельных участков в населённых пунктах и садоводствах. Согласно закону, на освоение приобретаемых или имеющихся земельных участков будет выделяться три года. В противном случае правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения.

Как пояснил старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терёхин и партнёры» Филипп Терёхин, основная задача законопроекта — мотивация владельца участка использовать его надлежащим образом и ухаживать за ним. Эксперт посоветовал собственникам участков содержать их в порядке, чтобы избежать претензий со стороны надзорных ведомств.

Кроме того, Терёхин отметил, что закон нацелен на решение проблемы тех участков, владельцы которых потеряли к ним интерес.

В июле 2024 года Государственная дума приняла закон, согласно которому правительство РФ уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения. В документе не предусматриваются новые виды наказания или повышение штрафов. Для собственника за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства или огородничества, установлена административная ответственность.

30 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. По его мнению, это позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетиями, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней.