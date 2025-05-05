Улан-Батор, 5 мая, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению российского лидера Владимира Путина приедет в Москву и примет участие в мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы. Об этом 5 мая сообщает агентство «Монцамэ».

Александр Астафьев/РИА Новости Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что в рамках визита президент Монголии и лидер России проведут официальную встречу и обменяются мнениями по вопросам отношений и сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Ухнаагийн Хурэлсух возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с гражданами СССР и РФ, которые были удостоены званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда Монголии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 15 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на юбилейный парад Победы на Красной площади в 2025 году ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Все они вместе с президентом РФ будут участвовать в торжественных мероприятиях, уточнил он.

28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.