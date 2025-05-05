Донецк, 5 мая, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Более 260 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ уничтожено за прошедшую неделю с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Об этом 4 мая сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В частности, пресечена попытка совершить теракт в центре Мариуполя 1 мая. Украинский беспилотник самолётного типа с прикрепленным к нему боевым фугасным снарядом российские специалисты подавили системой РЭБ, являющейся частью «Купола Донбасса». Ещё две попытки атаковать мирное население пресечены в Донецке и Горловке.

«В Киевском районе Донецка перехвачен украинский коптер Mavic 3, несущий на себе заряд с поражающими элементами. В Горловке подавлен украинский разведывательно-ударный дрон RAM II UAV, содержащий взрывное устройство и поворотную камеру для поиска и наведения на цель», — уточнили в ФСБ.

Сбитые вражеские дроны и прикреплённые к ним взрывоопасные предметы обезвреживали с помощью специальных технических средств взрывотехники регионального управления ФСБ России по ДНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Министерства обороны РФ, за ночь с 4 на 5 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили 26 украинских беспилотников. 17 беспилотников сбиты над Брянской областью, пять — над Калужской, и четыре — над Подмосковьем.

Киевский режим в последнее время активизировал удары по мирному населению. Ранее, 4 мая, трое мужчин получили ранения в результате атаки дроном ВСУ пассажирского автобуса в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области.

Также в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.