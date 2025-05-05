Москва, 5 мая, 2025, 07:22 — ИА Регнум. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили 26 украинских беспилотников. Об этом утром 5 мая проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 17 беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять — над Калужской и четыре — над Подмосковьем.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили в Подольске четыре украинских беспилотника, направлявшихся на столицу. Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.

В это же время московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на работу. Менее чем через полтора часа их сняли.

Киевский режим в последнее время активизировал удары по мирному населению. Ранее, 4 мая, трое мужчин получили ранения в результате атаки дроном ВСУ пассажирского автобуса в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области.

Также в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.