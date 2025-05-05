В ночь на 5 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались атаковать Москву четырьмя беспилотниками. Все летательные аппараты были сбиты силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск, сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин. По его предварительным данным, на месте падения обломков вражеских дронов нет разрушений и пострадавших. В аэропортах Внуково и Домодедово в целях безопасности вводился план «Ковер». Таким известием ознаменован новый, 1166-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Всего за минувшую ночь над регионами России уничтожены 26 украинских беспилотников, проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ. Помимо четырёх БПЛА, сбитых в Подмосковье, 17 были подавлены над Брянской областью и пять — над Калужской.

Массированную атаку из 170 вражеских БПЛА Россия отразила 3 мая. ВСУ пытались ударить беспилотниками по Крыму, Кубани, а также Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областям. Не обошлось без пострадавших в Новороссийске.

«Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка», — отмечал в Telegram-канале 3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Позднее Минобороны информировало, что с территории Украины в этот день была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». Кроме того, ВСУ пытались атаковать акваторию 23 безэкипажными катерами.

Тем временем группировка войск (ГВ) «Север» 4 мая уничтожала живую силу и технику врага на сопредельной территории противника с Краснояружским районом Белгородской области и продолжила создание полосы безопасности в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал группировки.

«После разгрома «северянами» украинских оккупантов в краснояружском приграничье командование ВСУ сосредоточило усилия на недопущении расширения полосы безопасности в Сумской области. Политическое руководство Украины требует от Сырского (главком ВСУ. — прим. ИА Регнум) создать новые очаги напряженности для оттягивания наших сил», — отмечается в сообщении ГВ «Север».

Также «северяне» указывают на нехватку личного состава у врага и низкое морально-психологическое состояние насильно мобилизованных боевиков ВСУ. Вместе со своевременным вскрытием перемещений и уничтожением живой силы врага «северянами» ситуация не позволяет командованию ВСУ выполнить поставленные задачи, отмечают в группировке.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.