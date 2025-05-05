Москва, 5 мая, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему акции, следует из базы ведомства.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Уточняется, что заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а в апреле 2025-го Роспатент утвердил её сроком действия до 2033 года. Эмблема представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк» сверху.

Согласно документу, под этим логотипом в России можно будет выпускать и продавать ювелирные изделия, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки, а также боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.

Как передавало ИА Регнум, акция «Бессмертный полк» проходит в разных странах мира. Торжественное шествие уже прошло в Вашингтоне, Амстердаме, Анкаре, Сиднее, Неаполе, Генуе, Каракасе и Пекине. 8 мая акцию проведут в Париже, 9 мая — в Берлине.

Так, в Вашингтоне 3 мая праздничное шествие состоялось впервые за последние шесть лет, несмотря на провокации украинских активистов.

22 апреля стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие жители всех регионов, присылая фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В День Победы их лица покажут на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах, установленных на улицах и площадях разных городов.