Киев, 5 мая, 2025, 06:55 — ИА Регнум. Ряд европейских политиков пытаются блокировать вступление Украины в Евросоюз, но не «ради интересов собственной же страны», а с корыстной целью. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, передает «Обозреватель».

Евгений Биятов/РИА Новости

«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — пояснил Зеленский.

Отмечается, что слова главы киевского режима, по всей видимости, адресованы премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо. Венгерский и словацкий премьеры выступают против вступления Украины в объединение. При этом Фицо намеревается приехать на празднование Дня Победы в Москву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он сообщил, что Киев не будет гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут 9 мая в Москву на торжественную церемонию, и посоветовал им воздержаться от поездки.

Более того, позже руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале опубликовал пост с картинкой, на которой Зеленский стоит над горящим Кремлем. В МИД РФ данную публикацию назвали «звериной истерикой» окружения главы киевского режима.

В свою очередь, британский аналитик Александр Меркурис назвал дерзким блефом угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве и отметил, что западные лидеры ожидаемо проигнорируют угрозы главы киевского режима.

Днем ранее премьер-министр Словакии Фицо заявил, что намерен посетить парад, назвав угрозы Зеленского неприемлемыми.