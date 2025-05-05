Лондон, 5 мая, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Дерзкие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность участников парада Победы в Москве, являются блефом. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Это дерзкое заявление — однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ», — отметил Меркурис в своем YouTube-канале.

При этом игнорирование западными лидерами угроз главы киевского режима вполне ожидаемо, отметил аналитик.

Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен посетить парад, назвав угрозы Зеленского неприемлемыми.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также сообщил, что Киев не будет гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут 9 мая в Москву на торжественную церемонию, и посоветовал им воздержаться от поездки.

Более того, позже руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале опубликовал пост с картинкой, на которой Зеленский стоит над горящим Кремлем. В МИД РФ данную публикацию назвали «звериной истерикой» окружения главы киевского режима.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум рассказал, что к агрессивным заявлениям главы киевского режима стоит относиться серьезно. По его словам, у Киева «ума хватит» на всякое, он может попытаться запустить ракеты, чтобы испортить праздник.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы киевского режима об отказе от предложенного Россией перемирия классической угрозой террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского еще раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима, который, по ее мнению, стал террористической ячейкой.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранных гостей на параде Победы будет много, Москва готовится оказать всем максимально радушный прием.