Тель-Авив, Израиль, 5 мая, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны повстанцев из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и заявил, что за действиями хуситов стоит Иран. Соответствующее заявление израильский премьер сделал 4 мая в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Что касается торговых путей, всему миру, включая Израиль, угрожают хуситы. Сегодня они совершили подлую атаку рядом с аэропортом Бен-Гурион. Мы не потерпим этого и примем очень мощные ответные меры. Мы всегда будем помнить, что они действуют по указке и при поддержке своего покровителя — Ирана», — подчеркнул Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что его страна сделает всё для обеспечения безопасности своих граждан и эффективный ответ хуситам станет «чётким сигналом» Ирану.

Ранее ИА Регнум сообщало о падении обломков запущенной из Йемена ракеты утром 4 мая в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила падение обломков ракеты из Йемена в районе аэропорта Тель-Авива во время попыток ее перехвата.

После ракетного обстрела в воздушной гавани около часа было приостановлено использование воздушного пространства, затем аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Позднее в тот же день хуситы из правящего на севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» объявили о планах ввести полную воздушную блокаду Израиля путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Бен-Гурион.