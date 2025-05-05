Вашингтон, 5 мая, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 мая, сообщил, что определится с кандидатурой нового советника по национальной безопасности в течение ближайших шести месяцев.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Комментируя ситуацию журналистам Белого дома, Трамп отметил, что на эту должность претендуют многие кандидаты и он планирует назвать имя нового советника в течение полугода.

«Я собираюсь назвать кого-то. Я бы сказал, в течение шести месяцев», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая телеканал Fox News сообщил, что Майка Уолтца увольняют с должности советника президента США по национальной безопасности. Отмечалось, что такое решение было принято в том числе из-за скандала с добавлением чиновником постороннего в секретный чат мессенджера Signal.

Позднее в этот же день Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио врио советника президента США по нацбезопасности. При этом Уолтца собираются выдвинуть в качестве кандидата на должность постоянного представителя США при ООН.

Газета The Washington Post 2 мая написала, что глава Белого дома был сильно недоволен контактами Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможности нанесения удара по Ирану. Отмечалось, что сам Трамп считал иначе и искал дипломатический путь урегулирования этой ситуации.