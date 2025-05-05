Нью-Йорк, США, 5 мая, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с возрастанием напряженности между Индией и Пакистаном состоится 5 мая.

Rahmat Gul/AP/TASS

Пакистан официально запросил проведение закрытых консультаций в СБ ООН в связи с ухудшением обстановки в регионе и эскалацией напряжённости в отношениях с Индией.

«Получен запрос на закрытые консультации. 15:00 (22:00 мск)», — уточняет «РИА Новости» со ссылкой на постпредства Пакистана и Греции при ООН.

Планируется, что после заседания с заявлением выступит постпред Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате чего погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД РФ 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем.