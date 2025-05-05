Вашингтон, 5 мая, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших переговорах» по России и Украине, которые состоялись на выходных. Об этом политик рассказал 4 мая, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

ИА Регнум Президент США Дональд Трамп

«В последние несколько дней, на самом деле, у нас было несколько очень хороших разговоров с Россией и Украиной. Я скажу вам, что между двумя сторонами и даже между генералами существует огромная ненависть. Я имею в виду, там огромное количество ненависти, но за последние несколько дней мы провели несколько очень хороших переговоров», — пояснил американский лидер.

Трамп не уточнил, о каких именно переговорах идет речь и кто в них принимал участие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп заявил, что он рассмотрит возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Саудовскую Аравию, запланированного на середину мая.

Кроме того, Трамп отметил, что Вашингтон сейчас ближе к соглашению по урегулированию украинского кризиса с одной из сторон конфликта, но не уточнил, с какой именно.