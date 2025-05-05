Нью-Дели, 5 мая, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Пакистанские военнослужащие столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за поставок на Украину, сообщила в воскресенье, 4 мая, газета Indian Express (IE).

Anjum Naveed/AP/TASS

Согласно данным издания, запасов оружия в Пакистане хватит лишь на четыре дня полномасштабного конфликта. В статье отмечается, что местные предприятия по производству боеприпасов, снабжающие армию, не справляются с возросшим мировым спросом и работают на устаревшем оборудовании.

Сообщается, что после экспорта 155-мм боеприпасов на Украину Пакистан не может восстановить собственные запасы. Решение продавать оружие за рубеж, жертвуя национальной безопасностью, стало попыткой страны сбалансировать экономические трудности и стратегические интересы.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая агентство Bloomberg написало, что Пакистан провел испытательный пуск ракеты большой дальности из-за растущей напряженности в отношениях с Индией. Уточнялось, что испытания были проведены в рамках проверки навигационной системы оружия и характеристик маневренности.

22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате чего погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД РФ 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем.