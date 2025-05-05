Лондон, 5 мая, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Евросоюз отказал Великобритании в доступе к европейским базам данных о преступности и нелегальной миграции. Об этом 4 мая пишет газета The Times.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Речь идёт о Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны Евросоюза о подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, Лондон запрашивал доступ к базе данных отпечатков пальцев ЕС Eurodac, где содержатся данные всех нелегальных мигрантов, задержанных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.

«ЕС отклоняет просьбу Великобритании использовать базы данных о преступности и нелегальной миграции. Этот шаг наносит удар по попыткам Даунинг-стрит улучшить связи с Европой в сфере безопасности», — отмечается в публикации.

В Британии пояснили, что доступ к базам данных значительно ускорил бы процесс рассмотрения заявок министерством внутренних дел на предоставление убежища. Также указывается, что отказ Брюсселя затрудняет сотрудничество в области нелегальной миграции, которое могло бы стать взаимовыгодным.

«Аргумент ЕС, по-видимому, заключается в том, что это создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к шенгенским базам данных», — уточнил собеседник издания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что почти половина украинских беженцев в Великобритании испытывает проблемы с работой и жильем из-за отмены виз по программе Ukrainian Family Scheme. Опрос, опубликованный The Telegraph, показал, что около 41% украинских беженцев рассказали, что потеряли возможность найти новую работу, 22% украинцев сообщили, что им не продлили трудовой договор. Кроме того, 26% украинских беженцев рассказали, что им не продлили аренду жилья, а 24% украинцев не смогли подписать новый договор аренды.

В мае прошлого года глава сообщества перемещенных украинских технических работников Диана Кочева рассказала, что у британцев снизилось желание помогать украинским беженцам. По ее словам, работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более стабильной визой или положением, нежели беженцы с Украины.