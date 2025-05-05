Москва, 5 мая, 2025, 04:54 — ИА Регнум. Временные ограничения на работу аэропорта Домодедово сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

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«В аэропорту Домодедово в 04:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Как передавало ИА Регнум, ограничения были введены в аэропорту Домодедово в 02:38 мск.

В это же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Подольском средства ПВО отразили атаку четырех украинских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее ограничения на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Они действовали с 09:06 до 10:30 мск.