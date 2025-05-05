Берн, 5 мая, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура Швейцарии признала виновным юриста, плюнувшего во время пробежки на табличку на воротах здания консульского отдела посольства России в Берне. Об этом 4 мая сообщает швейцарская газета Blick.

ТАСС Здание посольства России в Швейцарии

Инцидент произошёл в конце февраля 2024 года. Юрист, выйдя на вечернюю пробежку в квартале Бруннардерн, где расположено множество иностранных представительств, плюнул на табличку консульского отдела диппредставительства РФ. Охрана российского диппредставительства задержала нарушителя.

Как пояснил юрист, он пытался таким образом выразить свое несогласие с нейтральной позицией Швейцарии по украинскому конфликту.

«Федеральная прокуратура признала бегуна виновным в совершении «нападения на иностранный символ суверенитета». За это он будет оштрафован… в общей сложности на 6900 франков (693 тысячи рублей). Бегун также должен оплатить процедурные расходы в размере 500 франков (50 тысяч рублей)», — уточняет издание.

Об инциденте сообщили министру юстиции Швейцарии Беату Янсу. Расследование подобных случаев требует разрешения со стороны высшего политического руководства страны, так как происшествие квалифицируется как политическое преступление.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двоих граждан Франции подозревают в нападении на генеральное консульство РФ в Марселе. Подозреваемых задержали после участия в антироссийском митинге, который состоялся в Марселе в тот же день.

Утром 24 февраля в Марселе на проспекте Амбруаза Паре, где находится российское консульство, прогремел взрыв. На место происшествия прибыли полицейские и пожарные, позже территорию обследовали саперы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта, при этом по счастливой случайности никто не пострадал.