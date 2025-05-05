Вашингтон, 5 мая, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что рассмотрит возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Саудовскую Аравию, запланированного на середину мая.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он провести переговоры с российским лидером в ходе предстоящей поездки.

«Я не знаю, мы должны подумать об этом», — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп отметил, что в прошедшие выходные состоялись «хорошие переговоры» по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких деталей не привел.

Он также напомнил, что визит в Саудовскую Аравию состоится в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Трамп заявил, что не уверен, что встретится с Путиным в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.

Трамп 9 апреля высказал предположение о том, когда состоится его встреча с Путиным. Тогда он допустил, что она может произойти «в какой-то момент» — предположительно, в Саудовской Аравии.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что планы поездки президента США в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. По его словам, на данный момент у Кремля отсутствует понимание о дате и месте возможной встречи глав двух государств. Тем не менее контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются, добавил Песков.