Москва, 5 мая, 2025, 03:49 — ИА Регнум. В Германии после признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской начался процесс самоликвидации. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

Сенатор привел данные опроса Bild, согласно которым около 48% немцев в той или иной степени поддерживают запрет АдГ как экстремистской организации.

«Иными словами, они еще «не наелись» мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин и так далее. Главный пункт программы АдГ — решительная борьба с миграцией, превратившейся в проблему номер 1 современной Германии», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор выразил мнение, что поддержка запрета АдГ фактически означает согласие 48% немцев с продолжением подобных инцидентов. Он сравнил это с процессом «самоликвидации Германии», о котором говорил немецкий политик Тилло Сарацин. Пушков напомнил, что в прошлом веке поддержка Адольфа Гитлера привела к разрушению Германии, что он назвал «самоликвидацией 1.0». Теперь, по его словам, страна движется к «самоликвидации 2.0», причём этот процесс, как отметил Сарацин, идёт быстрее, чем ожидалось.

Пушков подчеркнул, что ключевая цель АдГ — решительная борьба с нелегальной миграцией, которая, по его словам, стала главной проблемой Германии.

Как передавало ИА Регнум, опубликованный 3 мая опрос Bild показал, что около 61% немцев считают АдГ правоэкстремистской, 31% с этим не согласны, а 8% затруднились ответить. При этом 79% респондентов отметили, что решение ведомства по охране конституции (контрразведка) не повлияло на их отношение к партии. Кроме того, 48% опрошенных поддерживают запрет АдГ в той или иной форме, 37% выступают против, 8% не определились, а 7% заявили, что им безразлична судьба партии.

2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году отделениям партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим властям страны применять больше инструментов для слежки.

Сопредседатели АдГ Алиа Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Позднее адвокаты партии потребовали отозвать решение о признании партии правоэкстремистской.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. По его словам, пока рано говорить о запрете этой политической силы в Германии.