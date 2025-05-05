В Совфеде заявили о самоликвидации ФРГ после признания АдГ экстремистской
Пушков: с признанием АдГ экстремистской начался процесс самоликвидации Германии
Москва, 5 мая, 2025, 03:49 — ИА Регнум. В Германии после признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской начался процесс самоликвидации. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Сенатор привел данные опроса Bild, согласно которым около 48% немцев в той или иной степени поддерживают запрет АдГ как экстремистской организации.
«Иными словами, они еще «не наелись» мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин и так далее. Главный пункт программы АдГ — решительная борьба с миграцией, превратившейся в проблему номер 1 современной Германии», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор выразил мнение, что поддержка запрета АдГ фактически означает согласие 48% немцев с продолжением подобных инцидентов. Он сравнил это с процессом «самоликвидации Германии», о котором говорил немецкий политик Тилло Сарацин. Пушков напомнил, что в прошлом веке поддержка Адольфа Гитлера привела к разрушению Германии, что он назвал «самоликвидацией 1.0». Теперь, по его словам, страна движется к «самоликвидации 2.0», причём этот процесс, как отметил Сарацин, идёт быстрее, чем ожидалось.
Пушков подчеркнул, что ключевая цель АдГ — решительная борьба с нелегальной миграцией, которая, по его словам, стала главной проблемой Германии.
Как передавало ИА Регнум, опубликованный 3 мая опрос Bild показал, что около 61% немцев считают АдГ правоэкстремистской, 31% с этим не согласны, а 8% затруднились ответить. При этом 79% респондентов отметили, что решение ведомства по охране конституции (контрразведка) не повлияло на их отношение к партии. Кроме того, 48% опрошенных поддерживают запрет АдГ в той или иной форме, 37% выступают против, 8% не определились, а 7% заявили, что им безразлична судьба партии.
2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году отделениям партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим властям страны применять больше инструментов для слежки.
Сопредседатели АдГ Алиа Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Позднее адвокаты партии потребовали отозвать решение о признании партии правоэкстремистской.
Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. По его словам, пока рано говорить о запрете этой политической силы в Германии.