Вашингтон, 5 мая, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Пошлины в размере 100% на все поступающие в страну иностранные фильмы распорядился ввести президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 4 мая в своей социальной сети Truth Social.

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«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в размере 100% на любые и все фильмы, которые поступают в нашу страну и производятся за рубежом», — написал Трамп.

Как пояснил американский лидер, Голливуд и другие районы, связанные с киноиндустрией в США, приходят в запустение, в то время как другие страны увеличивают меры поддержки отечественного кино. Трамп указал, что такая картина возникла из-за согласованных усилий иностранных государств, что представляет угрозу национальной безопасности США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в надежде сделать американское кино снова великим Дональд Трамп анонсировал в январе назначение актёров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне своими спецпосланниками в Голливуде.

Актёры, по словам Трампа, станут его «глазами и ушами» в центре кинопроизводства. По мнению президента США, при нём вновь настанет золотой век Голливуда.

Российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков отметил, что Трампа ждёт серьёзная борьба за киноиндустрию Америки. Пушков напомнил, что Голливуд — одна из основных площадок формирования ценностей современной Америки. И, по мнению сенатора, Трамп это хорошо понимает.