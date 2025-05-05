Москва, 5 мая, 2025, 03:37 — ИА Регнум. В международном аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты воздушных судов, сообщил ночью 5 мая пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 02:38 мск введены на работу аэропорта Домодедово. <…> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко пояснил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В 4:00 мск ограничения были сняты.

Ранее, в ночь на 5 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Подольском средства ПВО отразили атаку четырех украинских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая временно ограничивали работу аэропортов Талаги и Васьково в Архангельской области, Апатитов в Мурманской области, а также Петрозаводска.

Также 4 мая ограничения на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Они действовали с 09:06 до 10:30 мск.