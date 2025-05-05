Вашингтон, 5 мая, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Приказ восстановить, расширить и заново открыть знаменитую тюрьму «Алькатрас» на острове в заливе Сан-Франциско отдал президент США Дональд Трамп. Об этом 4 мая политик заявил в своей соцсети Truth Social.

Gili Yaari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Восстановить и открыть «Алькатрас»! Слишком долго Америка страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников в тюрьму и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что он отдал приказ бюро тюрем, министерству юстиции, ФБР и министерству внутренней безопасности восстановить, расширить и открыть тюрьму «Алькатрас», где будут содержаться самые жестокие и безжалостные преступники страны.

«Мы больше не будем заложниками преступников, бандитов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять нам выдворить преступников, приехавших в нашу страну нелегально», — подчеркнул Трамп, назвав открытие тюрьмы «Алькатрас» символом закона, порядка и справедливости.

Тюрьма «Алькатрас» находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, неофициально её назвали «Скала». Тюрьма считалась неприступной и сверхнадёжной, она славилась строгостью к нарушителям дисциплины. Тюрьму использовали для содержания опасных преступников. В «Алькатрасе» отбывали срок гангстеры Аль Капоне, Джордж Келли Барнес, или Пулеметный Келли, которого называли «врагом государства номер один», и Роберт Страуд, известный как «Птицелов из Алькатраса». За время существования тюрьмы из неё пытались совершить побег 14 раз, все попытки провалились. В 1963 году «Алькатрас» закрыли, позднее тюрьма стала популярным туристическим объектом, её снимали во множестве кинофильмов (например, «Побег из Алькатраса», «Скала», «Убийство первой степени»).

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, суды в Соединенных Штатах отказываются содействовать американской администрации в вопросе депортации мигрантов, что противоречит идеям основателей страны. По мнению Трампа, если судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, тогда стране пришёл конец, а американцам придется начать привыкать к жизни, в которой есть место преступности.