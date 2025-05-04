Москва, 5 мая, 2025, 02:50 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии уничтожили в Подольске четыре украинских беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом в ночь на 5 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет, уточнил мэр Москвы.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дроном ВСУ пассажирского автобуса в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области.

Киевский режим в последнее время активизировал удары по мирному населению. Ранее, 3 мая, при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

Также в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.