Вашингтон, 5 мая, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Мессенджер Skype прекращает свою работу, говорится в рассылке его пользователям. Корпорация Microsoft, владеющая Skype, с 5 мая перестаёт поддерживать его работу и сосредоточивается на развитии сервиса Teams, уточняется в рассылке пользователям мессенджера.

May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что переход в Teams из Skype бесплатен для пользователей на любом поддерживающем устройстве и не потребует изменения учетных данных. Все контакты и чаты автоматически перенесутся в аккаунт Teams.

«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», — поясняется в рассылке.

Данные в Skype останутся доступны пользователям до января 2026 года. Предполагается, что за это время пользователь решит, как с ними поступить. Если не предпринимать никаких действий, то данные удалятся сами по себе по истечении отпущенного срока.

Ранее ИА Регнум сообщало, что компания Microsoft предупредила об отключении мессенджера Skype с 5 мая 2025 года. Microsoft также прекращает предоставление платных функций Skype новым пользователям, включая счета Skype и подписки для международных и местных звонков.

Компания Skype основана в 2003 году командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела софт.

Как позже сообщало BBC, популярность сервиса видеоконференций стала стремительно падать на фоне пандемии, когда резко вырос охват Zoom. Позже компания Microsoft опубликовала статистику сервиса, согласно которой в 2023 году его на ежедневной основе использовали только 36 млн человек, в то время как десятилетием ранее число установок приложения превышало 1 млрд раз, приложение имело сотни миллионов пользователей в 169 странах мира.