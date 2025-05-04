Бухарест, 5 мая, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию Румынии, признал поражение в первом туре президентских выборов, уступив мэру Бухареста Никушору Дану, сообщает портал Hotnews.

Andreea Alexandru/AP/TASS Крин Антонеску

«У нас есть предварительные результаты, и я думаю, что они неоспоримы. Голоса говорят за себя, граждане высказались, очень жаль», — приводит портал заявление Антонеску.

Он отметил, что был рад вернуться в политику, поблагодарил избирателей и три партии коалиции за поддержку. Также он добавил, что не знает планов коалиции на второй тур, так как не является её частью, а решение о поддержке кандидатов остаётся за ней.

На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов, включая лидера националистической партии AUR Джордже Симиона, мэра Бухареста Никушора Дана, Антонеску, лидера USR Елену Ласкони, экс-премьера Виктора Понту, лидера консерваторов Кристиана Терхеша.

Как передавало ИА Регнум, ранее экзитпол показал, что Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии с 30% голосов избирателей. Симион уже заявил о победе, подчеркнув, что его цель — вернуть Румынии конституционный порядок и восстановить права народа, а не захватить власть.

Явка составила 53,18%, данные диаспоры не учтены. Итоговые результаты ожидаются в понедельник.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94% голосов. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.