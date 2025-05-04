* — Организация украинских националистов (ОУН — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Москва, 5 мая, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала документ от 6 июля 1950 года, раскрывающий связи греко-католической (униатской) церкви с подпольем Организации украинских националистов (ОУН — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западных областях Украины.

ЦОС ФСБ России

Так, в докладной записке замминистра госбезопасности УССР Михаила Попереки указано, что значительная часть униатского духовенства поддерживала оуновские банды.

«В процессе оперативной работы по бывшему униатскому духовенству в западных областях Украины в МГБ СССР поступали данные, свидетельствующие о том, что значительная часть духовенства и монашествующего элемента бывшей греко-католической (униатской) церкви поддерживает связь с подпольем ОУН, оказывает материальную поддержку оуновским бандам, укрывает у себя бандитов и главарей ОУН», — говорится в записке.

МГБ УССР провело операции по ликвидации пособников ОУН среди униатов. В 1950 году арестовали 78 священников за связь с подпольем, проверили 177 хозяйств, 22 монастыря и церкви, обнаружив тайники, оружие, антисоветскую литературу и медикаменты для оуновцев. Сотрудники госбезопасности арестовали 10 нелегалов ОУН, выселили 47 семей священников и 18 монахов, подготовили к выселению ещё 342 человека. С декабря 1949 года по май 1950 года было арестовано 134 униата, включая 80 священников.

Так, следствие подтвердило связи униатского духовенства с ОУН. Выявлен нелегальный епископат во главе с викарием Иваном Зятиком и епископом Николаем Хмелевским, поддерживавшими контакты с Ватиканом через каналы ОУН. Хмелевский признал, что был членом Украинской головной вызвольной рады, сотрудничал с лидером ОУН Романом Шухевичем и передавал в Рим отчёты о состоянии униатской церкви.

Согласно опубликованным документам ФСБ, униатское духовенство скрывало связных ОУН и поддерживало их материально. Например, в селе Любша Станиславской области (ныне Ивано-Франковская) один священник устроил тайник в куполе церкви, а другой укрывал связную Романа Шухевича Екатерину Зарицкую (кличка Монета) в 1945–1946 годах, что она подтвердила на допросе. В монастырях создавались госпитали и склады для оуновцев.

По данным ЦОС ФСБ, расследования 1930–1960 годов показали, что до Великой Отечественной войны лидеры греко-католической церкви сотрудничали с гитлеровцами. После вторжения нацистов митрополит и его сторонник Иосиф Слипый открыто поддерживали фашистов, организуя торжественные встречи немецких войск.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая ФСБ рассекретила архивные документы, согласно которым британские военные самолеты 80 лет назад атаковали на Балтике немецкие суда, перевозившие тысячи советских военнопленных из нацистских концлагерей, несмотря на сигналы с кораблей о прекращении огня.

Более того, британцы содержали выживших советских военнопленных в тесных условиях, кормя их лишь консервированной брюквой и шпинатом. На возмущения пленных отвечали, что они и этого не заслуживают. При этом в городе было множество пленных немцев, которые свободно передвигались и нападали на советских солдат, следует из документов.