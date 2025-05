Вашингтон, 5 мая, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Портрет президента США Дональда Трампа в образе джедая из знаменитой киносаги «Звёздные войны» опубликовал Белый дом 4 мая, в неофициальный праздник, который отмечают поклонники культовой киносаги. Изображение появилось на официальной странице Белого дома в соцсети X.

The White House Дональд Трамп в образе персонажа киносаги «Звёздные войны»

На портрете, сгенерированном, по всей видимости, нейросетью, американский лидер предстаёт в одежде джедая — рыцаря-миротворца, хранителя мира и справедливости. Трамп стоит со световым мечом в руке на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов — птиц, которые являются символами США.

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13 (преступной группировки Mara Salvatrucha. — Прим. ред.). Вы не повстанцы — вы Империя», — гласит подпись под портретом президента США.

При этом пользователи Сети обратили внимание, что меч у Трампа светится красным, такие мечи носили лишь ситхи — адепты «тёмной стороны» силы. Джедаи же в киносаге носили только зелёные световые мечи.

День «Звёздных войн» (англ. Star Wars Day) фанаты киносаги празднуют 4 мая, так как эта дата, произнесённая на английском языке, созвучна самой знаменитой цитате из фильма — «Да пребудет с тобой сила!» (May the force be with you и May the 4th (fourth) be with you). В этот день поклонники киносаги, а также парки аттракционов и различные организации проводят тематические мероприятия. Очень популярны косплей-вечеринки, куда участники приходят в образах различных героев киносаги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы римского.

Комментариев к своему портрету Трамп не оставил. Вероятнее всего, так политик напомнил о своей шутке о том, что он готов стать новым избранным папой римским.